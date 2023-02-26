مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بث مباشر في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم مساء اليوم الأحد على أرض ملعب ويمبلي بلقاء مثير وقوي ينتظره عشاق الكرة في كل مكان للفريقين.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مباشر في النهائي اليوم الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مصر وفلسطين والسودان السابعة ونصف بوقت مكة المكرمة السعودية ودول البحرين والكويت والأردن والعراق.

وصعد مانشستر يونايتد إلي نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تخطي عقبة نوتينجهام فوريست في الدور نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية وحسم موقعة الإياب بهدفين نظيفين، ليصعد للعب اللقاء النهائي.

وتأهل فريق نادي نيوكاسل يونايتد إلي نفس الدور، بعد التغلب على ساوثهامبتون بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي، والفوز في الإياب بنتيجة 2-1، حيث لم يفز الفريق بألقاب منذ عقود طويلة.

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ويعيش فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج، فترة مستقرة على مستوي النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث أعاد المدرب الهولندي شخصية الشياطين الحمر المُرعبة للمنافسين من جديد.

ونجح تين هاج في قيادة فريق مانشستر يونايتد، إلي ثلاثي المقدمة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نشوة من الانتصارات المتتالية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري البريميرليج، برصيد 49 نقطة.

مشاهدة مباراة مان يونايتد ونيوكاسل بث مباشر على القناة الناقلة مباشرة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD Premium نهائي الكأس في انجلترا فيما اعلنت المجموعة أن مهمة التعليق أسندت إلى المعلق حفيظ دراجي.