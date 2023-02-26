يلا شوت MAN UNITED اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يستضيف ملعب "ويمبلي" مبارة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مساء اليوم، الأحد، فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الجاري 2022-2023.

موعد مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل

تقام مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وصعد مان يونايتد إلي نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تخطي عقبة نوتينجهام في الدور نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية وحسم موقعة الإياب بهدفين نظيفين.

مان يونايتد ضد نيوكاسل

فيما تأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلي نفس الدور، بعد التغلب على ساوثهامبتون بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي، والفوز في الإياب بنتيجة 2-1. يعيش فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني إيريك تين هاج، فترة مستقرة على مستوي النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث أعاد المدرب الهولندي شخصية الشياطين الحمر المُرعبة للمنافسين من جديد.

مان يونايتد ضد نيوكاسل

ونجح تين هاج في قيادة فريق مانشستر يونايتد، إلي ثلاثي المقدمة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نشوة من الإنتصارات المتتالية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، خلفًا لفريقي أرسنال المتصدر برصيد 54 نقطة ومان سيتي الوصبف برصيد 52 نقطة. ويتمسك فريق مانشستر يونايتد بأمل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بفضل ما قدمه الفريق من نتائج مميزة في المسابقة خلال الجولات الماضية. كما أطاح مانشستر يونايتد بفريق برشلونة من دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد الفوز عليه 4-3 ذهابًا وإيابًا والتأهل لدور الـ 16، ومواجهة ريال بيتيس وفقًا لما أسفرت عنه قرعة الدور ثمن النهائي.

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل

ويستهدف مانشستر يونايتد الفوز على نيوكاسل من أجل حصد اللقب السادس في تاريخه من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما يسعي تين هاج للتوقيع على أول ألقابه مع الشياطين الحمر الليلة.ويبحث مان يونايتد عن التتويج باللقب الأول له في كافة المسابقات منذ 5 سنوات بعد الحصول على بطولتي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة 2017. لكن لن يكون فريق نيوكاسل صيدًا سهًلا لليونايتد في مباراة اليوم، لما يملكه من تشكيلة قوية على المستوي الفني والبدني بقيادة المدير الفني إيدي هاو.

مان يونايتد ضد نيوكاسل

ويتطلع فريق نيوكاسل لكتابة التاريخ أمام مان يونايتد، وإنتزاع اللقب الأول له من بطولة كأس الرابطة منذ الحصول عليه في موسم 1955، والسابع في تاريخه من المسابقة المحلية. ويعد فريق نيوكاسل يونايتد الأقل تعرضًا للهزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعد أن تعرض لهزيمتين أمام ليفربول في الدور الأول والثاني. ويحتل فريق نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 41 نقطة.