زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر روسية

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بوابة الفجر

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له، بأنه تم في الساعة (6.27) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تسجيل هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.

وأضاف البيان، أن مركز الزلزال على عمق 63 كلم وعلى بعد 102 كلم جَنُوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير.

ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ولم يشعر سكان المنطقة بالهزة.

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