8 قتلى وجرحى إثر سقوط مروحية عسكرية جنوب الصومال

عربي ودولي
بوابة الفجر

لقي 4 عسكريين صوماليين مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء سقوط مروحية تدريب عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال.

وقع الحادث داخل قاعدة عسكرية للقوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا المعروفة باسم "دنب".

ولم تعلق السلطات الصومالية على الحادث فيما لم يصدر تعليق من فرق التدريب الأمريكية بالقاعدة.

وذكرت مصادر أمنية أن "الطائرة كان على متنها ١٠ أشخاص و8 مجندين صوماليين إضافة إلى شخصين من طاقم التدريب أحدهما أمريكي والآخر أوغندي".

فيما لم تكشف المصادر عن مصير هذين الشخصين وهل قضيا في الحادث أو نجيا.

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