مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر

الأسطورة سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر elostora sport barcelona vs almeria اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 في الدوري الإسباني قبل المواجهه المتوقعة التى تجمع بين برشلونه امام ألميريا، برشلونه يجد نفسه حاليًا فى المركـز الثانى فى ترتيـب بطوله الدورى الإسبانى برصيـد 31 نقطه مـن 12 مرحلة بعد الانتصار فى 10 مباريات مقابل الخسارة فى مباراة واحده فقط لا غير، كَمَا سقط فى فخ التعـادل فى مثلها، وعلى صعيد معدل الاهداف سجل 29 هـدفًا فى مرمى مـنافسيه مقابل دخول أربعة اهداف فقط لا غير فى شبـاكه، بينما يأتي ألميريا فى الوقت الحالي فى المركـز الثالث عشر فى الترتيـب برصيـد 13 نقطه مـن 12 مرحلة بعد فـوزه فى أربع مباريات مقابل الخسارة فى 7 أخرى، كَمَا سقط فى فخ التعـادل فى مقابلة وحيد فقط لا غير، وعلى صعيد معدل الاهداف أَحِرْزٌ 15 هـدفًا فى مرمى مـنافسيه مقابل دخول 20 هـدفًا فى شبـاكه.

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر في الدوري الإسباني

تأتي مباراة برشلونه وألميريا فى مساءا يـوم السبت الموافق 5 نوفمبر 2022 على أرضية ستاد سبوتيفاي كامب نو بإقليم كتالونيا، وذلك تحديدًا فى تمام الساعة:

العاشرة “مساءًا” “توقيت” جمهورية مصر العربية.

الحادية عشر “مساءًا” “توقيت” السعودىه.

الثانىة عشر بعد مـنتصف الليل “توقيت” الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونه وألميريا عبر مجموعه قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمـر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الوحيد لحقوق نقل جميع مباريات بطوله الدورى الإسبانى فى مـنطقتي الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا.

حيـث تنقل مباراة برشلونه امام ألميريا تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS PREMIUM HD الاولى المدفوعة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر مجموعه الإنترنت، بينما سوف يتولى التعليق على المباراه المعلـق العماني خليل البلوشي.

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا الثالثة عشر مـن الدوري الإسباني

برشلونه كان قد نجح فى تحقيق الانتصار فى مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فىكتوريا بلزن التشيكي بأربعة اهداف مقابل هـدفىن فى المباراه التى جمعت بين الطرفىن ضوء فعاليات بطوله دورى أبطال أوروبا، وسيدخل برشلونه المباراه تحت قيادة مدير فنيه الإسبانى تشافى هىرنانديز بتشكيله مـن المتوقع ان تكون على النحو القادم.

مارك اندريه تير شتيغن، أليخاندرو بالدي، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، ماركوس ألونسو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري غونزاليس، بابلو جافى، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، ويَتَهَيَّأُ البارسا اىضًا لخوض خمس مباريات فى غاية الاهمية اثناء المرحله القادمة بعد هذه المباراه على مستوى جميع الملاحقات، وذلك على النحو القادم:

أوساسونا / برشلونه، الدورى الإسبانى.

برشلونه / إسبانىول، الدورى الإسبانى.

أتلتيكو مدريد / برشلونه، الدورى الإسبانى.

ريال بيتيس / برشلونه، كاس السوبر الإسبانى.

ريال بيتيس / برشلونه، الدورى الإسبانى.

مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر مـن الدورى الإسبانى

ألميريا مـن جانبه كان قد نجح فى تحقيق الانتصار فى مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق سيلتا فىغو بثلاثة اهداف مقابل هـدف واحد فى المباراه التى جمعت بين الطرفىن ضوء فعاليات بطوله الدورى الإسبانى.