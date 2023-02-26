مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألميريا بث مباشر الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألميريا (0-0) بث مباشر الدوري الإسباني اليوم

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألميريا بث مباشر الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ألميريا في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 26-2-2023، على أرض ملعب ألعاب البحر المتوسط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا.

ويقدم «الفجر» خدمة بث مباشر لأحداث مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 26 فبراير لحظة بلحظة

موعد مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 26-2-2023

ينطلق لقاء برشلونة وألميريا في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة - مصر، 8.30 بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، 9.30 بتوقيت دبي - أبوظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 26-2-2023

مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وتخصص قناة بي إن سبورت beIN

 Sports 1HD لنقل أحداث برشلونة وألميريا اليوم الأحد 26 فبراير.

ملخص وأهداف مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة ضد ألميريا اليوم
حراسة المرمى
تير شتيجن- رناو تينياس- إينياكي بينيا.
الدفاع
أروخو – كريستينسن – ألونسو- جوردي ألبا- إريك جارسيا- بالدي.
الوسط
بوسكيتس – كيسيه – سيرجي روبيرتو - دي يونج - ألاركون - بابلو توريس.
الهجوم
ليفاندوفسكي- فيران توريس- رافينيا.


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لم يُحقق ألميريا أية انتصار. 13 مباراة خاضها ضد برشلونة في الدوري الإسباني (ت 2 خ11). وتلقت شباكه 3 أهداف في المتوسط خلال المباراة الواحدة. لقد واجهوا الفريق الكتالوني مرات عديدة دون أن يفوزوا في لا ليغا أكثر من أي منافس آخر.

حصد برشلونة نقاطا في زياراته الست إلى ألميريا في الدوري الإسباني (ف4 ت2). وسجل هدفين بالضبط في خمس من هذه المباريات.

لم يخسر برشلونة في آخر 10 مباريات خارج أرضه ضد الفرق الأندلسية في الدوري الإسباني (ف7 ت3). وفاز في الـ 4 مواجهات الأخيرة، بما في ذلك 6 مباريات تحت قيادة تشافي (ف4 ت2).

تلقى ألميريا 6 أهداف في مباراتهم الأخيرة في الدوري الإسباني 2-6 ضد جيرونا. وهذه هي المرة الخامسة بالنسبة لهم التي يتلقوا فيها هذا العدد من الأهداف في المسابقة. لقد فازوا بواحدة فقط من آخر ثماني مباريات في المسابقة (ت3 خ4).

فاز برشلونة بآخر 7 مباريات في الدوري الإسباني. ويمكنه الفوز بثماني مباريات متتالية في البطولة للمرة الأولى منذ يناير 2019 تحت قيادة إرنستو فالفيردي (8).

بطاقة مباراة مان يونايتد ضد برشلونة اليوم

المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
ألمرية ضد برشلونة
الأحد 26 فبراير 2023،
7.30 مصر، 8.30 السعودية
beIN Sports 1 HD
ألعاب البحر المتوسط

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