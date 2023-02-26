كرواتيا تبدأ تسليم مروحيات "مي-8" إلى كييف

أعلنت صحيفة Jutarnji List اليومية، عن بدء كرواتيا عملية إرسال 14 مروحية نقل من طراز "مي-8" إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت الصحيفة، في الوقت الحالي، يتم سحب الحوامات من القوات المسلحة الكرواتية. ويجري العمل على إعداد المروحيات لشحنها إلى كييف.

يشير المنشور إلى أن المروحيات "مي-8" موجودة حاليًا في المركز الفني للمروحيات بالقرب من زغرب. يتم الآن إزالة علامات تحديد هوية القوات المسلحة الكرواتية منها، وتجري الصيانة. وأضاف أن الأمر سيستغرق 10 أيام حتى تصبح المروحيات جاهزة بالكامل.

صنفت سلطات البلاد جميع المعلومات المتعلقة بإرسال المساعدات إلى أوكرانيا بالسرية، وبالتالي من المستحيل الحصول على تأكيد رسمي أو رفض بشأن نقل دفعة جديدة من الأسلحة.