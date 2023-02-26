مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 26 فبراير، ضمن منافسات الثالثة والعشرين للدوري الإسباني «الليجا» موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «ألعاب البحر الأبيض المتوسط» معقل فريق ألميريا.

وتنطلق مباراة برشلونة وألميريا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني بث مباشر

يعود فريق برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد بمواجهة أمام ألميريا، بعد توديعه للدوري الأوروبي.

ويحل برشلونة ضيفًا على ألميريا في مباراة بالجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني «الليجا» موسم 2022-2023.

سيسعى فريق تشافي هيرنانديز لحصد النقاط الثلاث أمام أصحاب الأرض، لضمان الاستمرار في السيطرة على منافسة الليجا هذا الموسم.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي في ملحق دور الـ 16 يوم الخميس الماضي على يد مانشستر يونايتد.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام أتلتيكو مدريد بالجولة ذاتها، أما ألميريا لديه 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

بث مباشر مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 26 فبراير، ضمن منافسات الثالثة والعشرين للدوري الإسباني «الليجا» موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «ألعاب البحر الأبيض المتوسط» معقل فريق ألميريا.

وتنطلق مباراة برشلونة وألميريا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.