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أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر تنظم ندوة بعنوان "إدارة الوقت ومهارة الاتصال الفعال"

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أسرة طلاب من أجل
أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر

نظمت أسرة  طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر اليوم، ندوة بعنوان "إدارة الوقت ومهارة الاتصال الفعال".

وتحدث خلالها د.ممدوح كامل أستاذ الصحة النفسية بالجامعة حول أهمية الوقت وإدارته وكيفية تنظيمه.

كما تضمنت الندوة، حديثا من الدكتور ممدوح كامل حول أهمية الوقت وإدارته وخصوصًا لطلاب الجامعة، مما يعود بالنفع عليهم.

وشارك في ندوة أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر عدد كبير من الطلاب، الذين حرصوا على التواجد في هذه الندوة، للاستفادة منها في حياتهم الجامعية والخاصة.

 

 

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر جامعة الاقصر إدارة الوقت ومهارة الاتصال الفعال

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