«طقس مشمس».. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 27/2/2023

أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 27/2/2023، وفقا للبيان الصارد عن الهيئة العامة للأرصاد، فمع بداية يوم جديد يبحث فئة كبيرة من المواطنين وخاصة من يذهبون للعمل في الصباح الباكر عن الأرصاد الجوية، ولمزيدمن التفاصيل وفقا للبيان إليكم النقاط التالية:

حالة الطقس اليوم

1- ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

2- يسود طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

3- يسود طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على الوجه البحرى

4- يسود طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية

5- يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية

6- يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء

7- يسود طقس شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد

8- يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء

9- يسود طقس شديد البرودة على شمال الصعيد

10- سود طقس شديد البرودة على وسط سيناء.

11- يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

12- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار

13- يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا

14- تكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية تبين أن طقس اليوم مشمس، ولمزيد من التفاصيل حول درجات الحرارة إليكم التالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجة

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة