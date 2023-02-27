للسائقين.. نصائح الأرصاد الجوية أثناء الشبورة المائية

وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للسائقين، لتفادي مخاطر الشبوة المائية بعد الإعلان عن تفاصيل حالة الطقس الاثنين 27 فبراير 2023.

القيادة بهدوء

وطالبت الأرصاد الجوية السائقين بالقيادة الآمنة أثناء الضباب أو الشبورة المائية، فضلا عن القيادة بهدوء أثناء فترة الشبورة، وعدمزيادة السرعة.

فتح زجاج السيارة قليلًا وترك مسافة بين السيارات

حذرت من عدم فتح الزجاج، مطالبة فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، فضلا عن استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، والقيام باستخدام مساحات الزجاج بصفة مستمرة، مع ترك مسافة بين السيارة والآخرى.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وقالت إنه يشهد الاثنين شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح غرب البلاد

وتوقعت أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

وأوضحت أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.