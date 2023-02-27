الإفراج عن 136 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بنحو 58 مليون دولار خلال 6 أيام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه خلال الفترة من 17/2/2023 حتى 23/2/2023 تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 58 مليون دولار.



وأضاف أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بنحو 42 مليون دولار ونحو 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 14.2 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 1.4مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023) 2.746 مليون طن منهم 1.948مليون طن ذرة، 798 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.367مليار دولار.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

