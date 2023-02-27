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عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدًا الثلاثاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر أبو صوير – كفر الباشا – البركة – الأمن المركزي – أبو حوشان )، وذلك بدءًا من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء الموافق  28 - 2 – 2023، وحتى الساعة 10 من مساء نفس اليوم.


وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه  نظرًا للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لزوم تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.


وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

المرج الغربية العزبة البيضاء المرج الشرقية كفر أبو صوير أبو حوشان قطع المياه

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