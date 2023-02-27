توقيع شراكة لتوفير الجيل القادم من نظام مكافحة الألغام للبحرية الإماراتية

خلال معرض آيدكس/ نافدكس 2023



وقعت كل من تاليس والفتان مذكرة تفاهم تتناول السيادة التكنولوجية والأمن التكنولوجي لدولة الإمارات، من خلال دمج خبرات الشركتين، حيث تتولى شركة الفتان تصميم السفينة الأم المستقبلية وبنائها وإدماجها في صائدة للألغام البحرية مجهزة بأنظمة الطائرات دون طيار (Toolbox) التابعة لتاليس.

وقامت تاليس، بصفتها قائمًا على دمج نظام الأنظمة، بتسليم برنامج الإجراءات المضادة للألغام البحرية (MMCM) إلى القوات البحرية الفرنسية والملكية منذ عام 2021، بفضل الهيكل المفتوح، يتيح نظام تاليس لإدارة المهام M-Cube دمج أي متطلبات تحتاجها القوات البحرية من أصول مثل المركبات الغواصة المستقلة AUV والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد ROV والمركبات السطحية دون طيار USV المصنوعة في الإمارات.

وتماشيًا مع رؤية الإمارات 2031، سيوفر التعاون بين تاليس والفتان واحد من برامج الأنظمة البحرية المتقدمة الأكثر تركيزًا على التكنولوجيا والتي تتمتع بقدرات تقنية فريدة وسيادية تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها في أبوظبي.



ووقعت شركتا الفتان وتاليس، الشركتان الرائدتان في المجال البحري، مذكرة تفاهم خلال معرض آيدكس/ نافدكس 2023 لتقديم الجيل التالي من نظام مكافحة الألغام إلى القوات البحرية الإماراتية.

تهدف هذه الشراكة إلى توفير "نظام أنظمة" فريد يعتمد على الأصول غير المأهولة التي تتولى مجموعة كاملة من البرمجيات واحتياجات القوات البحرية، وهو ما يلبي متطلبات السلامة والمرونة والسرعة وقابلية التشغيل المشترك والتطور.



تأسست شركة الفتان لصناعة السفن في عام 1987، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي لهذه الصناعة. تأسست الشركة بالكامل كترسانة لبناء السفن على مستوى عالمي منذ عام 2009، مع توسيع نطاق تواجدها في صناعة بناء السفن الحديثة من خلال إنشاء أحواضها لبناء السفن على أحدث طراز في أبو ظبي بدولة الإمارات. طبقت شركة الفتان برامج إصلاح وتحديث مهمة، وتكامل الأنظمة على مختلف أنواع السفن بما في ذلك السفن العسكرية والتدريبية والسفن التجارية وسفن دعم حقول النفط.



قامت تاليس، الشركة العالمية الرائدة في أنظمة التكنولوجيا المتقدمة بما تتضمنه من إجراءات مكافحة الألغام، بتطوير تقنية فريدة وموثوقة مصممة لتعزيز حماية المجالات البحرية، وضمان حرية الملاحة المدنية والحد من التعرض البشري للتهديدات.



تتطور عمليات حرب الألغام صوب اعتماد العمليات غير المأهولة أو عن بعد أو المستقلة. من المتوقع أن يؤدي الجيل القادم من الطائرات دون طيار والأنظمة وبرمجيات التعاون في مجال الاستخبارات إلى تقليل حجم الأعمال التشغيلية بشكل كبير لتنفيذ المهام مع تحسين مستوى الأداء والثقة. ونظرًا لذلك، تحتاج القوات البحرية إلى تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الألغام من خلال تعزيز منصاتها الحالية بحلول حديثة ورادعة ومتطورة وغير مأهولة.



تتضمن أنظمة مكافحة الألغام غير المأهولة التي طورتها تاليس العديد من الأنظمة الفرعية مثل السونار المتطور المزود بكاشف للألغام ونظام تصوير بفتحة تركيبية (SAMDIS) الذي يوفر إمكانية المسار الواحد متعدد زوايا الرؤية لتحديد التهديدات وتصنيفها. يتم تضمين السونار المزود بكاشف للألغام ونظام تصوير بفتحة تركيبية (SAMDIS) في مركبة السحب ذات الفتحة التركيبية متعددة زوايا الرؤية (TSAM) التي تشغلها المركبات السطحية دون طيار USV و/ أو تحملها المركبات الغواصة المستقلة AUV. كما يمكن أن تحمل المركبات السطحية دون طيار USV مركبة يتم تشغيلها عن بعد ROV لإبطال التهديدات التي تم تحديدها وتصنيفها مسبقًا. يقوم مشغلون يعملون من مركز تشغيل محمول (POC) بالإشراف على النظام بأكمله عن بعد. يمكن لـمركز التشغيل المحمول POC التحكم فيما يصل إلى ثلاثة أنظمة في البحر في وقت واحد بفضل نظام إدارة مهام M-Cube لقياس مكافحة الألغام بالإضافة إلى خدمة MiMap التي تعد أداة لتحليل المهام.

وهو ما يسمح للمشغلين بتحليل بيانات السونار إما في الوقت الحقيقي أو بالتسجيل لتحليل البيانات بعد انتهاء المهمة. تساعد خدمة MiMap على فحص قاع البحر بكفاءة، وتصنيف جهات الاتصال وتحديد موقعها والإبلاغ عن التغييرات التي طرأت بعد آخر حالة معروفة في المنطقة.



عند دمج نظام M-Cube مع خدمة MiMap، فإن نظام M-Cube يقلل من مقدار الجهد الذهني للقادة والمشغلين، مما يساعدهم على اتخاذ قرار يتسم بالكفاءة والفعالية في بيئة قاسية مليئة بالتهديدات.



تعقد شركة الفتان شراكة مع تاليس الإمارات للتقنيات وهي الكيان المحلي التابع لشركة تاليس التي تطور بالفعل التقنيات الأساسية داخل دولة الإمارات، ما يساهم في تطوير المهارات والقدرات المحلية في صناعة الدفاع.



تعد شركة الفتان واحد من الشركاء الأكثر تطورًا في مجال الدعم البحري المتكامل والسفن والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فهي أفضل شريك لنشر صائدة للألغام البحرية مجهزة بأنظمة الطائرات دون طيار (Toolbox) التابعة لتاليس من سفينة أم مخصصة لذلك.



إيمانويل دي روكفيل، نائب رئيس تاليس الشرق الأوسط: "ستجمع الشراكة المنعقدة بين تاليس وشركة الفتان خبراتنا وتقنياتنا في مجال الدفاع البحري لخدمة القوات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أفضل. ومن خلال كياننا المحلي تاليس الإمارات للتقنيات نلتزم بالعمل مع شركائنا في المنطقة لتمكين عملائنا من تطوير حلول سيادية عالية التقنية ".



قال خالد محمد راشد الرميثي، الرئيس التنفيذي ومالك شركة الفتان، إن هذه الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين شركة الفتان وتاليس إنجازًا بارزًا، ونحن فخورون جدًا بشراكتنا مع تاليس والتي تهدف إلى تقديم التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في مجال أنظمة مكافحة الألغام ذات القدرات التقنية الفريدة والسيادية، بما يتماشى مع رؤية سموه ".



ستركز تاليس الإمارات للتقنيات على تطوير القدرات الهندسية المحلية وستعزز الشراكات المحلية والتعاون مع أصحاب المصلحة الصناعيين. وسوف تستفيد من التحول الاستراتيجي إلى التكنولوجيا في هذه المجالات. ستوفر تاليس الإمارات للتقنيات قاعدة تقنية صناعية محلية قوية لدعم النمو والتعليم والتوطين واستراتيجيات التصنيع في دولة الإمارات.



تأسست شركة الفتان لصناعة السفن في عام 1987، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي لهذه الصناعة.



قامت الشركة بتوسيع نطاق عملائها وأثبتت جدارتها كحوض لبناء السفن على مستوى عالمي منذ عام 2009.

وقد قامت شركة الفتان لصناعة السفن ببناء روابط قوية مع العملاء وهي ملتزمة بتقديم المنتجات والخدمات التي يختارونها.

كان للشركة تأثيرًا كبيرًا على صناعة بناء السفن الحديثة من خلال إنشاء أحواضها لبناء السفن على أحدث طراز في أبو ظبي بدولة الإمارات.

كما طبقت برامج إصلاح وتحديث مهمة، وتكامل الأنظمة على مختلف أنواع السفن بما في ذلك السفن العسكرية والتدريبية والسفن التجارية وسفن دعم حقول النفط.

