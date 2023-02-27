رابط التسجيل لوظيفة معاون نيابة إدارية والشروط المطلوبة

حلم كل خريج من كليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة أن ينضم إلى السلك القضائي سواء نيابة عامة أو نيابة إدارية أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة ليصبح قاضيا فيما بعد ومن خلال هذا التقرير نكشف لكم تفاصيل إعلان هيئة النيابة الإدارية قبولها دفعة جديدة لوظيفة مساعد نيابة إدارية فئة 2022.



وللتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية عليك الدخول لموقع هيئة النيابة الإدارية للتسجيل وبعد ذلك معرفة موعد سحبك للملف للتقديم.

وكانت قد أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.



وحددت النيابة الإدارية عددًا من الشروط منها أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا، وحاصل علي تقدير جيد على الأقل، وأن يجتاز الاختبارات الطبية والمقابلة.



وأضافت النيابة أن خطوات التسجيل الإلكتروني تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة من ٢٧/ ٢ /٢٠٢٣ إلى ٥/ ٣/ ٢٠٢٣.

رابط التقديم (https://bit.ly/3EAf3ur)

ويتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، وطباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من ۱۱/ ۳ / ۲۰۲۳ حتى ۲۸ / ۳ / ۲۰۲۳ بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

يشترط لسحب ملف التقديم: إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد ٥ نسخ).

ويستوجب إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

مواعيد التقديم

وحددت النيابة الإدارية مواعيد سحب الملفات لكل جامعة والأوراق المطلوبة وموعد التقديم.

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية:

- يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبى

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكترونى، بداية من اليوم 27 فبراير وحتى 5 من شهر مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.