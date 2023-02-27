موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa كيفية الاستعلام عن شهر مارس

تحديث رابط تسجيل الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنها مددت التسجيل في الضمان الاجتماعي المعزز لجميع المستفيدين الحاليين الذين يحصلون على المعاش التقاعدي الذي يوفره الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها مددت فترة السماح للتسجيل في الضمان الاجتماعي المعزز لمن يستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي السابق الذي تم تطويره للحصول على الراتب الشهري للضمان الاجتماعي، وبعض ميزات البرنامج، مثل التأهل لسوق العمل من خلال تدريب المستفيدين على أداء بعض الوظائف وتوظيفهم في هذه الوظائف ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع.

إثبات السكن في الضمان الاجتماعي

خلال الفترة الماضية، حثت هيئة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي على إثبات سكنهم من أجل الاستمرار في دفع رواتب الضمان الاجتماعي للفترة القادمة، حيث سيثبت جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وضعهم السكني، كما أعلن من خلال الحساب الرسمي للمستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إيداع معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إصدار الدفعة العاشرة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذكرت الوزارة في بيان لها أن المبالغ المستحقة تم إيداعها في الحسابات المصرفية للمستفيدين ابتداء من اليوم الثاني من شهر أكتوبر 2022، حيث كان من المقرر إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من الشهر، ولكن تمت الموافقة على هذا اليوم يوم السبت، وهو يوم عطلة أسبوعية.

وتتواصل عمليات البحث عن الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المعزز من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المقدم من هيئة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق أن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المعزز مفتوح للراغبين في التسجيل، والذين يستوفون شروط الحصول على الضمان.

إيداع مبالغ دعم الحقيبة والزي المدرسي 1444

وخلال الفترة الماضية أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حساباتها المصرفية المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين لصيانة الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول من العام 1444هـ تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444م.سيتمكن المستفيدون من الحصول على مساعدات مالية لكل طالب يحضر المراكز التعليمية في جميع المراحل التعليمية، مما يشجع المواطنين على تعليم أطفالهم وتحسين مستواهم التعليمي.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم المساعدة المالية والرواتب الشهرية لجميع المستفيدين من الوزارة، من أجل مساعدتهم في الحصول على مساعدة مالية توفر لهم حياة كريمة لأنفسهم وأسرهم، وأيضا تدريب وتطوير مهارات العديد من المستفيدين للحصول على وظيفة تساعدهم على كسب لقمة العيش.

يطمح العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المحسن الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث لا تزال عمليات البحث عن رابط التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي المحسن مستمرة من قبل غير المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المحسن الجديد، حيث أعلنت الوزارة أن التسجيل سيستمر.

من أجل الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج لجميع المستفيدين، لعل أهم هذه الخدمات هي خدمة معاش الضمان الاجتماعي المعزز، حيث يتم دفع الرواتب الشهرية لجميع المستفيدين وفقا لأوضاعهم المالية، ويتم توفير الرواتب لضمان حياتهم الكريمة لهم ولأسرهم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من الشروط التي يجب الوفاء بها من قبل الراغبين في التقدم بطلب للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المعزز، ولعل أبرز هذه الشروط هي:

الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الاستثناء من هذا الشرط كل من: المرأة المطلقة أو الأرملة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، بالإضافة إلى المطلقات من السعوديات من زوج غير سعودي، بالإضافة إلى الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل اللائي يمتلكن بطاقات التنقل.

لايتجاز دخل المستفيد 1100 ريال سعودي بالنسبة للشخص العائل.

لايوجد للمتقدم أي أصول أو ممتلكات ذات قيمة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وقد تقرر صرف الضمان الاجتماعي المعزز في بداية كل شهر تقويمي، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإيداع المبالغ المستحقة في الحسابات المصرفية للمستفيدين في بداية كل شهر تقويمي، وهو ما أعلنته وزارة الموارد البشرية.

خلال هذه الفترة، يحاول العديد من مواطني المملكة العربية السعودية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثا الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية لتطوير المستفيدين من الضمان الاجتماعي ودمجهم بين العاملين في المملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره بهدف تأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي والاستفادة منهم في المجتمع من خلال زيادة مهاراتهم وفتح مجال لهم للعمل والمساهمة في الإنتاج في المملكة العربية السعودية.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل وأغلقت الباب أمام جميع الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المعزز، حيث أن أهم أيام التسجيل ستكون في الثالث والعشرين من مايو من السنة التقويمية الحالية 2022، لكن الوزارة مددت فترة التسجيل لمدة ستة أشهر حتى هذه الأيام بالترتيب 1444 هجري، والذي سيصادف الثلاثين من أكتوبر من السنة التقويمية الحالية 2022.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المعزز لن يتم إغلاقه لجميع المواطنين الجدد الراغبين في المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي المعزز والاستفادة من خدماته، بما في ذلك خدمة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ولكن الأمر بإغلاق باب التسجيل يشير إلى المسجلين الحاليين في نظام الضمان الاجتماعي القديم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للراغبين في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المعزز، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى رابط التسجيل عبر الإنترنت للضمان الاجتماعي، وعنوانه: sbis.hrsd.gov.sa، وملء البيانات المطلوبة من قبل الموقع.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

جعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التسجيل في الضمان الاجتماعي المعزز متاحا للعديد من المواطنين للاستفادة منه، ويمكن أن يكون التسجيل على النحو التالي: