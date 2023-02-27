الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة بالتفصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعا تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ستشهد أجواء باردة صباحًا، مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت أنه ستكون حالة الطقس باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، فضلا عن أنه تكون شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتواجد فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، سيكون حتى نهاية الأسبوع، من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 30 الصغرى 13

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 14

درجات الحرارة الاربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 26 الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 30 الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 32 الصغرى 15

درجات الحرارة الخميس

-القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 15.

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 13.

- درجات الحرارة على جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 18.

- درجات الحرارة على شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 11.

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 15.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 24 الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 21 الصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 26 الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 25 الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 31 الصغرى 14