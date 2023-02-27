التعليم تكشف ملامح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن ملامح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

صياغة أسئلة امتحانات الثانوية بدقة ووضوح

ووجه وزير التربية والتعليم لـ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بضرورة صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بصورة دقيقة وواضحة.

تدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وقال «حجازي»، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتيسير على الطلاب وتدريب معلمي المرحلة الثانوية بالكامل على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

أهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي

وخلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات، أكد على أهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي لـ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

الإعلان عن النموذج الإرشادي عبر موقع الوزارة الأسبوع المقبل

وقال إنه سيتم الإعلان عنه عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل، موضحا دور المركز القومي للامتحانات في إعداد بنوك الأسئلة.

وأضاف «تدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لـ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى».

نظام أسئلة الثانوية العامة الجديد

يتسلم الطالب ورقة أسئلة

نموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

الاختيار من متعدد

ورقة بيضاء للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المقالية.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023

من المنتظر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل، والتي من المقرر أن تستمر نحو شهر.