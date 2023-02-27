تفاصيل حول النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى إنه ا جاهزة وأنها ستكون قريبة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023.

وعن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، من المقرر أن يتم إتاحتها خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لكي يطلع عليها طلاب الثانوية العامة 2023.

ووفقا لمصادر مطلعة، تبين أن الهدف من إتاحة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، هو تعريف الطلاب على شكل ومضمون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل.

وقال المصدر إن الوزارة تشدد على أهمية إطلاع طالب الثانوية العامة على النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، لتأهيله للاستعداد للامتحان، وإزالة الرهبة والخوف من الامتحانات.

ومن المقرر أن تكون النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة، نسخة قريبة من الامتحان الأساسى في جميع المواد الدراسية.

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وهي كالتالي:

يجب أن يسجل الطلاب حضور نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023.

يجب التسجيل على استمارة الثانوية العامة 2023، فهي شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وعن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستأتي من المنهج الدراسي المخصص لطلاب الثانوية العامة 2023،وبحسب المواصفات الفنية التي تم وضعها للورقة الامتحانية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023.