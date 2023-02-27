وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة ويوجه بالعمل على مدار الـ24 ساعة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم 15 برجا بمراحل التشطيب، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية، وممشى يطل على البحيرة، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمنطقة الأبراج الشاطئية، والممشى الواقع أمام الأبراج، والمطل على البحيرة، موجهًا بالعمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال فى المواعيد المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والاهتمام بأدق التفاصيل، لإخراج المشروعات فى أبهى صورة، تليق بمدينة العلمين الجديدة.



وأوضح الوزير، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويجرى بالتوازى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جار أيضا بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا.

