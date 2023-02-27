مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 بطولة منى زكي.. اعرف القناة الناقلة

تخوض الفنانة الجميلة منى وكي السباق الرمضاني قريبا بمسلسل جديد تحت عنوان «تحت الوصاية»، حيث ينطلق عبر الشاشات في شهر رمضان 2023.

15 حلقة من تحت الوصاية في رمضان

ويبحث الجمهور المتابع لقائمة اعمال منى زكي الفنية عن تفاصيل حول مسلسل تحت الوصايا الذي يتم عرضه المكون من 15 حلقة والقنوات الناقلة له.

بوستر ارتداء منى زكي الحجاب يعرضها لهجوم الجمهور

وظهرت منى زكي في البوستر الخاص بالعمل الفني، وهي ترتدي الحجاب، كما غيرت رسمة حواجبها وجعلتها عريضة وثقيلة، مما جعل البعض يهاجم البوستر ويتوقع سيناريو الأحداث قبل عرض الحلقات.

توقعات الجمهور أحداث مسلسل تحت الوصاية

ووفقا لتوقعات الجمهور، أكدوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة المقهورة دائما ترتدي الحجاب حسب وصف المسلسلات ولكي تتحرر من القيوم تقوم بخلع الحجاب وتعيش حياتها، مما اتهم البعض أن هذه النوعية من الأعمال تهين المحجبة.

منى زكي ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها الحجاب في أعمالها

ولكن منى زكي لم تكن المرة الأولى التي ترتدي فيها الحجاب في أعمالها وسبق وارتدته في لعبة نيوتن الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ومن قبل في فيلم سهر الليالي مع باقة من ألمع النجوم.

مسلسل تحت الوصاية يناقش قضية اجتماعية

ومسلسل تحت الوصاية الذي من الفترض عرضه في الماراثون الرمضاني هو يناقش قضية اجتماعية تتعلق بتمكين المرأة وما تتعرض له النساء بعد وفاة الزوج ومعاناتها من المجلس الحسبي.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ومسلسل "تحت الوصاية" يتكون من 15 حلقة، بطولة منى زكى، ودياب، نسرين أمين ورشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

القناة الناقلة لمسسل تحت الوصاية

ومن المقرر عرض تحت الوصايا في رمضان 2023 عبر شاشة قناة «dmc»، حيث تدور أحداثه حول سيدة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها قارب صيد، وتعمل على توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات،وهذا بعد وفاة زوجها حيث تقوم هي بإعالة ابنها الذى يبلغ من العمر 9 سنوات وابنتها الرضيعة، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.