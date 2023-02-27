رمضان 2023.. تفاصيل مسلسل ضرب نار لـ ياسمين عبد العزيز

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل مسلسل ضرب نار للنجمة المتالقة ياسمين عبد العزيز، حيث تخوض الماراثون الرمضاني بعمل فني جديد ومميز مع زوجها الفنان المبدع أحمد العوضي، من خلال مسلسل ضرب نار.

ويوفر موقع الفجر الإلكترونية التفاصيل حول مسلسل ضرب نار الذي يتم تقديمها عبر الشاشات في رمضان، لكي يستمتع الجمهور بالثنائي المتألق، الذي حقق نجاحا مبهرا في مسلسل اللي ملوش كبير العام الماضي.

قصة مسلسل ضرب نار

تسلط النجمة ياسمين عبد العزيز الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، في مسلسل ضرب نار، وتقوم بتجسد دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها.

وتقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضى، تاركا الصعيد أتيا إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب، في اطار دراما شعبية صعيدية رومانسى يحمل العديد من المغامرات.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الإتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

كواليس مسلسل ضرب نار

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس مسلسله الذي سيعرض في موسم رمضان 2023، قائلًا: «مسلسل ضرب النار سيكون له صدى قوي وهتشوفوا حاجة قيمة»

وخلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، قال «إحنا عاملين حاجة مختلفة تمامًا عن مسلسل اللي مالوش كبير، قصة جديدة وراجعلكم بالكوماندا (جابر أبو شديد)».

قصة حب جابر ومهرة مختلفة عن غزل والخديوي

وقال إن هناك قصة حب لكن مختلفة تمامًا عن غزل والخديوي لأن الاخير درامته عنيفة شوية، انتظروا مسلسل قوي وهو مسلسل الشارع أنا بسميه كده وهو مسلسل قريب من الناس والشارع المصري، متمنيا أن ينال إعجاب الجميع.

القناة الناقلة لمسلسل ضرب نار

وتعرض قناة ON مسلسل «ضرب نار» للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، على شاشتها ضمن مسلسلات رمضان 2023، حيث تدور أحداث العمل في إطار صعيدي شعبي اجتماعي.