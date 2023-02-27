وفاة بيتي بوثرويد أول رئيسة لمجلس العموم البريطاني

توفيت الليدي بيتي بوثرويد، أول رئيسة لمجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز (93 عامًا) بعد أن تولت رئاسة المجلس لنحو 8 سنوات، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الليدي بوثرويد، وهي نائبة عمالية سابقة، كانت رئيسة مجلس النواب منذ العام 1992 حتى تقاعدها في العام 2000، وكانت أول شخص يتم انتخابه لهذا المنصب بعد أن بدأت نقاشات مجلس العموم تُبث بشكل دائم في العام 1989.

وقدم رئيس مجلس العموم الحالي، ليندسي هويل، تحية تقدير إلى بوثرويد، واصفا إياها بأنها "امرأة وسياسية ملهمة، متمسكة بالقواعد، وسيتم تذكرها بروح الدعابة، وبشخصيتها"، حسب الصحيفة.

وشغلت بوثرويد منصب نائب منذ العام 1973 وحتى العام 2000.

وأضاف هويل: "لم تكن بيتي بوثرويد امرأة ملهمة فحسب، بل كانت أيضًا سياسية ملهمة، وأنا فخور بأن أدعوها صديقتي، وأن تكون أول امرأة بهذا المنصب كان أمرا رائدا حقا، وقد كسرت بوثرويد هذا السقف الزجاجي بكل تأكيد".

ووفقا للصحيفة، قامت بوثرويد بتحديث دور رئيسة مجلس العموم لأنها رفضت ارتداء الباروكة البيضاء التقليدية، وضمنت أن من يخلفونها سيكونون قادرين على اختيار ذلك.