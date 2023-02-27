ادعية شهر شعبان مجمعه بالكامل مكتوبه ومستجابه، شهر شعبان المبارك عام 1444 الدعاء "اللهم ارحمنا في شعبان" الذي يودع شهر شعبان ويدخل الشهر الفضيل ومحتوياته وملاحظاته جميلة وصادقة.

شهر شعبان للصلاة على كثرة الأكل، يبحث كثير من الناس عن صلاة الطعام في شهر شعبان عبر محرك بحث جوجل، خاصة أن شهر شعبان هو شهر العمل الذي يجب رفعه أمام الله تعالى لأنه خير وطيبة. نعمة شهر سيدنا صلى الله عليه وسلم الرغبة في زيادة عدد الصيام في هذا الشهر العظيم ولكن لا يوجد نص دعاء يسمى شهر شعبان دعاء للقرابين إلا هناك. هي ما يسمى دعاء القرابين، ويمكن للمسلمين أن يقولها في صلاة الليل أو صيام الاثنين. في السطور التالية نوضح لكم شهر شعبان للصلاة على غزارة الطعام.

دعاء شهر شعبان مكتوب

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا استمرارا مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين.

اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته

دعاء وداع شهر شعبان مستجاب



اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.. قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية..يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل مني اليسير..اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا.. ومن كل ما لا تحب مانعا يا أرحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك عفوك عفوك يا كريم.

دعاء وداع شعبان إلهي وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم عفوك عفوك. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهَلْ التقوى ويا أهَلْ المغفرة عفوك عفوك.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. . ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.

دعاء وداع شعبان واستقبال رمضان

اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب.. فأسالك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا..

أسألك ذلك يا رب العالمين إلهي أنت من حلمك تعصى ومن كرمك وجودك تطاع كأنك لم تعص وأنا ومن لم يعصك سكان أرضك فكن علينا بالفضل جودا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآلة صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين.

ادعية شهر شعبان مكتوبة

ولكن في النهاية يبقى شهر شعبان شهر من الشهور المميزة والقريبة من قلوب المسلمين للعديد من الأسباب، فهو شهر خير يستحب فيه الدعاء والصيام، والإكثار من العبادات والأذكار اليومية واليكم مجموعة ادعية شهر شعبان مكتوبة.

اللهمَّ إنَّ هذا هَلْالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.

اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك.

اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائدحاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهَلْي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا. اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابع النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا إستمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين.

أدعية مأثورة لشهر شعبان

اللهمَّ إنَّ هذا هَلْالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.

اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك.

اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائدحاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهَلْي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك

لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهَلْي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابع النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.

فضل شهر شعبان ومناسباته الدينية

شهر شعبان من الشهور التي ترتبط بمناسبات دينية عديدة فهو الشهر الذي يستحب فيه الصيام كتهيئة نفسية لصيام شهر رمضان.

فهناك من يصوم النصف الأول كله من شهر شعبان.

وهناك من يصوم يومي الإثنين والخميس فقط من النصف الأول من شهر شعبان.

وهناك من يكتفي بصيام يوم النصف من شعبان لما فيه من ذكرى طيبة وعطرة، وتعتبر ليلة النصف من شعبانمن أكثر الليالي التي يكثر فيها العبادات ويستجيب الله فيها للدعوات.

وشهر شعبان شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وكان النبي يحرص على الصيام في شهر شعبان، لذلك فالصيام فيه سنة حميدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنح العبد الكثير من الفضل من المولى عز وجل.

كما يجب على الإنسان المسلم الابتعاد عن الذنوب والمعاصى في هذا الشهر والإكثار من الطاعة والتقرب إلى الله بالعديد من الدعوات التي ستكون مجابة بإذن الله تعالى وحده.

النصف من شعبان