ناسا: تأجيل مهمة "Crew-6" المقررة بمشاركة الإماراتي النيادي حتى إشعار آخر

كشفت وكالة ناسا، اليوم الاثنين، عن تأجيل انطلاق مهمة Crew-6 حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية.

وتعد هذه الرحلة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إذ سيكون على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وسيبقى برفقة طاقم “Crew-6”، لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وكانت لقطات مباشرة بثتها وسائل إعلام محلية في الإمارات في وقت سابق أظهرت وصول رواد الفضاء، ومن بينهم سلطان النيادي، إلى مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي، استعدادًا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

ولاحقًا، تم بث لحظة دخول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الكبسولة في أطول مهمة فضاء في تاريخ العرب، وذلك قبل إعلان تأجيل الرحلة.

والمهمة "طموح زايد 2"، التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، هي ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتستمر المهمة الفضائية 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية متصلة بتأثيرات الفضاء على الإنسان.

وستضع هذه المهمة الفضائية الطويلة الأمد، الإمارات، في الترتيب الحادي عشر عالميًّا، والأول عربيًّا.