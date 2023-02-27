أدعية الحفظ والتحصين لحماية شخص من الأذى والنفس والأهل، يعد الحسد والشر والكراهية من الآفات المنتشرة في عالم اليوم، وهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأشرار وتحصينهم من الكارهين والحسد. أقوى سلاح هو الصلاة والوصول إلى الله من خلال العبادة. حفظ وتمنيع ضد الشر والتآمر.

وردت العديد من الأدعية التي تُردّد بغاية الحفظ والتحصين، منها: "أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ"،[١] "اللهمَّ أبعد عنّا مَن لا يخافك وأبعد عنّا شرّ كلّ دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها"، وغيرها من الأدعية.

دعاء الحفظ والتحصين أدعيةٌ من القرآن والسنة للحفظ والتحصين

"لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ". [سورة الأنبياء، آية: 87.]

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"حَسبِيَ اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظيمِ". [سورة التوبة، آية: 129.]

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"أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ".رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن نافع بن جبير، الصفحة أو الرقم:2202، صحيح.

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"اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضٍ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمِّي". [رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن عبدالله بن مسعود،الصفحة أو الرقم: 5/267، إسناده صحيح]

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"بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ وَهوَ السَّميعُ العليمُ". [رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عثمان بن عفان،الصفحة أو الرقم: 3388، حسن صحيح]

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"أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ". [رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالرجمن بن خنبش،الصفحة أو الرقم: 74، صحيح]

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"اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ". [رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة،الصفحة أو الرقم: 2713، صحيح]

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"اللهم اهدني فيمن هديتَ وعافني فيمن عافيتَ وتولّني فيمن تولّيتَ وباركْ لي فيما أعطيتَ وقِني شرَ ما قضيتَ إنك تقْضي ولا يُقْضى عليكَ إنه لا يَذِلّ من والَيتَ تبارَكْتْ ربنا وتعاليتَ". [رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن ربيعة بن شيبان السعدي،الصفحة أو الرقم: 3/171، إسناده صحيح]

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"اللَّهمَّ عافِني في بَدَني، اللَّهمَّ عافِني في سَمْعي، اللَّهمَّ عافِني في بَصَري، لا إلهَ إلَّا أنتَ". [رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة،الصفحة أو الرقم: 5090، إسناده حسن]

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"أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العليمِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ من همزِهِ ونفخِهِ ونفثِهِ". [رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي سعيد الخدري،الصفحة أو الرقم: 775، صحيح]

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"اللهمَّ إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهم إني أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللهم احفظْني مِنْ بينِ يديَّ ومِنْ خلفي وعَنْ يميني وعَنْ شِمالي ومِنْ فوقي وأعوذُ بعظمتِك أنْ أغتال مِنْ تحتي". [رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن عبدالله بن عمر،الصفحة أو الرقم: 7/11، صحيح]

أدعيةٌ منوعةٌ للحفظ والتحصين

"يا مَن خلقت السماء والأرض احفظنا فإنّك على كل شيءٍ قدير".

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"اللهمَّ احفظنا واحفظ أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وفي أموالنا وفي صحّتنا وفي ما رزقتنا".

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"اللهمَّ أبعد عنّا مَن لا يخافك وأبعد عنّا شرّ كلّ دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها".

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"اللهمَّ احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكمّا نجّيت إبراهيم من النار".

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"اللهمَّ تُب علينا وتقبّلنا عندك بقبولٍ حَسنٍ".

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"اللهمَّ احفظنا من كلّ شرٍّ وسوءٍ وغدرٍ بلُطفك يا خفي الألطاف نجّنا ممّا نخاف".

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"اللهمَّ قِنا شرّ الأسوء ولا تجعلنا محلًّا للبلوى".

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"اللهمَّ احفظنا باسمك الأعلى".

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"بسم الله العظيم الأعظم الأول والآخر، اللهمَّ اجبر ضعفنا وقلّة حيلتنا".

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"اللهمَّ انصرنا واحفظنا بحفظك وبعظيم اسمك وانصرنا على مَن أراد بنا سوءًا من غدرٍ أو قهرٍ أو ذلٍّ".

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"اللهمَّ طهّر قلوبنا من أمراض القلوب، اللهمَّ احفظ جوارحنا بقلوبنا عن الحرام".

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"اللهمَّ احفظنا من عيون الناس ومن شرّ الناس ومن شرّ الوسواس الخنّاس".

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"بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي".

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"الله الله ربي لا أشرك به شيئًا الله أكبر الله أكبر أعزّ وأجلّ ممّا أخاف وأحذر عزّ جارك وجلّ ثناؤك ولا إله غيرك اللهمَّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرّ كلّ سلطانٍ شديدٍ، ومن شرّ كلّ شيطان مريدٍ ومن شرّ كلّ جبّارٍ عنيدٍ ومن شرّ قضاء السوء ومن شرّ كلّ دابةٍ أنت آخذ بناصيتها إنّك على صراطٍ مستقيمٍ وأنت على كل شيءٍ حفيظ".

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"بسم الله خير الأسماء، بسم الله ربّ الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمٌّ ولا داءٌ، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي".

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"اللهمَّ نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهمَّ احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا".

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"اللهمَّ إنّ اسمك هو خير الأسماء فاحفظنا به".

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"يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا عظيم يا جبّار يا مالك الملك احفظ عبادك".

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"اللهمَّ إنّا نعوذ بك من الغدر، اللهمَّ احفظنا ممّا نعلم وممّا لا نعلم، اللهمَّ احفظنا من كلّ سوءٍ ومن كلّ شرٍّ".

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"اللهمَّ إنّك أنت الحافظ والعفو الغفور لا تُؤاخذنا بذنوبنا واحفظنا بحفظك وكرمك".

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"اللهمَّ احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين".

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"اللهمَّ احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ بيوتنا واحفظ بلادنا".

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"اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لا إلهَ إلَّا أنتَ عليكَ توكَّلتُ وأنت ربُّ العرشِ العظيمِ ما شاء اللَّهُ كان وما لم يشَأْ لَمْ يكن ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ العليِّ العظيمِ أعلَمُ أنَّ اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ اللَّهَ قد أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي ومن شرِّ كلِّ دابَّةٍ أنتَ آخذٌ بناصيتِها إنَّ ربي على صراطٍ مستقيمٍ".

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"تحصّنت بالله الذي لا إله إلّا هو، إلهي وإله كلّ شيءٍ، واعتصمت بربي وربّ كلّ شيءٍ، وتوكّلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشرّ بلا حول ولا قوة إلّا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الذي بيده ملكوت كلّ شيءٍ وهو يُجير ولا يُجار عليه، حسبي الله وكفى، حسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم".

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"اللهمَّ احفظنا واحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريّتنا وفي أموالنا وفي صحّتنا وفي ما رزقتنا، اللهمَّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحدٍ من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنا".

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"اللهمَّ حصّنا بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وعبث العابثين وتسلّط المتسلّطين آمين يا رب العالمين".

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"اللهمَّ إنّا نسألك تحصين أجسادنا وأجساد أهلنا وأولادنا وكلّ من يهمنا أمرهم والمؤمنين جميعًا ونسألك تحصين الأماكن التي ننتقل إليها والأماكن التي نعمل بها والطرق التي نسير فيها والوسائل التي ننتقل بها".

أدعية التحصين من السنة

ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الكثير من الأدعية النافعة التي تحفظ الإنسان وتحميه من كل ضر، ومن هذه الأدعية:

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ) .[١]

.[١] (اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي اللَّهمَّ استر عورتى وقالَ عثمانُ عوراتى وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدىَّ ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي) .[٢]

.[٢] (اللهم اهدِني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ من والَيتَ، تباركْتَ وتعالَيْتَ) .[٢]

.[٢] (أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ) .[٣]

.[٣] (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ) .[٤]

.[٤] (أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا) .[٥]

.[٥] (اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري) .[٦]

.[٦] (أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ) .[٧]

.[٧] (أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ) .[٨]

.[٨] (أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ) .[٩]

.[٩] (اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ).[١٠]

أدعية وأذكار الصباح والمساء للتحصين

إنّ أدعية الصباح والمساء لها أهمية عظيمة في حياة المسلم، فهي من الأذكار اليومية التي ينبغي على كل مسلم المحافظة عليها، وهي تحصّنه بإذن الله -تعالى- من كل أذى، وفيما يأتي ذكر بعض الأدعية والأذكار الصباحية والمسائية المأثورة:[١١]