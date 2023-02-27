تعيين دميتري غريبكوف مساعدًا جديدًا لسكرتير مجلس الأمن الروسي

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بوابة الفجر

أفاد مرسوم نشر في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، عن تعيين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، دميتري غريبكوف مساعدا لسكرتير مجلس الأمن الروسي.

وجاء في الوثيقة المنشورة اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير: "تقرر تعيين دميتري غريبكوف في منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي"، والذي سبق وأن عمل في جهاز مجلس الأمن الروسي منذ عدة سنوات.

والشهر الماضي أقال بوتين بمرسوم له أليكسي بافلوف من منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي.

يذكر أن أن منصب سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي يشغله نيكولاي باتروشيف، وله عدد من المساعدين والنواب. وفي 6 فبراير الحالي، تم تعيين وزير الداخلية الروسي الأسبق، رشيد نورغالييف في منصب النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن، خلفا ليوري أفيريانوف.

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