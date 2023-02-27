مبادرة أممية جديدة لإجراء الانتخابات في ليبيا (تفاصيل)

عربي ودولي
بوابة الفجر

أبلغ عبدالله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بأنه سيطلق مبادرة جديدة؛ تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام وسيشكل لجنة توجيهية رفيعة المستوى.

وفي سياق متصل، قال المبعوث عبدالله باتيلي، إن الآلية المقترحة تقوم على جمع كل الأطراف الليبية المعنية، وتشمل ذلك ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية الرئيسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين عن المرأة والشباب.

كما تتضمن الآلية المقترحة تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بتوقيتات محددة لإجراء الانتخابات في 2023، كما ستشكل اللجنة المقترحة منصة لتعزيز التوافق حول المسائل ذات الصلة، مثل "أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لجميع المرشحين".

وتسعى الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبي على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

يذكر أن الانتخابات الليبية كانت تعثرت منذ ديسمبر من عام 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

وحتى اليوم، لا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قوي في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين خلال الفترة الماضية.

مجلس الأمن شروط مجلس الأمن الدولي منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة المجتمع المدني الجهات الأمنية الأطراف الليبية مبعوث الأمم المتحدة خريطة طريق الانتخابات انتخابات برلمانية الجنسية المزدوجة الترشح للرئاسة انتخابات برلمان الانتخابات التشريعية العملية الانتخابية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إجراء الانتخابات في ليبيا

الأكثر قراءة

عاجل.. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ إسرائيل (اعرف التفاصيل)

عاجل.. عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك رسميًا

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. مفاجأة نارية بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قوية قبل مواجهة الداخلية بالدوري المصري

فيديو هدف كريستو العالمي اليوم في مباراة تونس وزامبيا بأمم إفريقيا للشباب

عاجل.. سر تراجع مستوى علي معلول مع الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور عن نادي الزمالك بعد حبس والده