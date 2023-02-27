الإكوادور: إحباط تهريب 9 أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا

أعلنت الأجهزة الأمنية في الإكوادور، عن إحباط محاولة تهريب 9 أطنان من الكوكايين، كانت مخبأة وسط شحنة موز، في حاوية متجهة من ميناء غواياكيل إلى بلجيكا.

ومن جانبه، قال الجنرال فاوستو ساليناس قائد الشرطة، إنه تم مصادرة كمية قياسية من مخدر الكوكايين، تقدر بـ9 أطنان، مضيفا: "منعنا بيع 90 مليون جرعة من مخدر الكوكايين للدول الأوروبية، تقدر قيمتها بـ330 مليون دولار أمريكي".

وتقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو، اللتين تعتبران المنتجين الرئيسيين للكوكايين في العالم.

الجدير بالذكر أنه تم ضبط كمية قياسية من المخدرات عام 2021، ناهزت 210 أطنان متجهة إلى الموانئ الأوروبية، وفي عام 2022، تجاوزت المضبوطات 200 طن، وتم إخفاء 61% منها بين الموز المخصص للتصدير، ومنذ بداية عام 2023، وصل مجموع المضبوطات إلى 31 طنًا.