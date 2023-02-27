بعد اتهامات تسليح روسيا.. فرنسا تدعو الصين إلى الحذر

عربي ودولي
بوابة الفجر

أطلقت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، التحذيرات إلي الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لإرسال أسلحة إلى روسيا، مؤكدة بأنها عليها أن تتوخى "الحذر".

وصرّحت كولونا، على هامش مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "ليس لي أن أؤيد ما أوردته مصادر أمريكية".
وأضافت وزير الخارجية الفرنسية لصحفيين "لكن سأذكركم، كما قلنا في مناسبات عدة، بأن لدينا أسبابًا لتمرير عدد من رسائل التحذير إلى الصين".
وأوضحت كولونا أنها تحدثت عن ذلك قبل أسبوع في باريس مع نظيرها الصيني وانغ يي.
وتابعت "تمكنت من التطرق إلى كل الأسئلة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وخصوصًا رغبتنا الواضحة في رؤية الصين متمسّكة بدفاعها التقليدي عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي يعتبر عدم التدخل جزءًا منها".
وختمت "أبلغته أننا نعتمد على الصين لتحافظ على التزامها بالاستقرار والسلام الدوليين".

الخارجية الفرنسية الولايات المتحدة اسلحة حقوق الإنسان وزير الخارجية الفرنسي وزيرة الخارجية مجلس حقوق الانسان الحرب الروسية مؤتمر نزع السلاح

الأكثر قراءة

عاجل.. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ إسرائيل (اعرف التفاصيل)

عاجل.. عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك رسميًا

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. مفاجأة نارية بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قوية قبل مواجهة الداخلية بالدوري المصري

فيديو هدف كريستو العالمي اليوم في مباراة تونس وزامبيا بأمم إفريقيا للشباب

عاجل.. سر تراجع مستوى علي معلول مع الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور عن نادي الزمالك بعد حبس والده