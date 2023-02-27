بعد اتهامات تسليح روسيا.. فرنسا تدعو الصين إلى الحذر

أطلقت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، التحذيرات إلي الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لإرسال أسلحة إلى روسيا، مؤكدة بأنها عليها أن تتوخى "الحذر".

وصرّحت كولونا، على هامش مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "ليس لي أن أؤيد ما أوردته مصادر أمريكية".

وأضافت وزير الخارجية الفرنسية لصحفيين "لكن سأذكركم، كما قلنا في مناسبات عدة، بأن لدينا أسبابًا لتمرير عدد من رسائل التحذير إلى الصين".

وأوضحت كولونا أنها تحدثت عن ذلك قبل أسبوع في باريس مع نظيرها الصيني وانغ يي.

وتابعت "تمكنت من التطرق إلى كل الأسئلة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وخصوصًا رغبتنا الواضحة في رؤية الصين متمسّكة بدفاعها التقليدي عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي يعتبر عدم التدخل جزءًا منها".

وختمت "أبلغته أننا نعتمد على الصين لتحافظ على التزامها بالاستقرار والسلام الدوليين".