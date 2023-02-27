الإمارات تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

تقدمت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بطلب عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الثلاثاء بشأن التطورات في الضفة الغربية.

وكتبت البعثة على حسابها بـ "تويتر": "في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الموافق 28 فبراير".

وكان الاجتماع الأمني الخماسي، في مدينة العقبة الأردنية، أمس الأحد، أكد ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

كما أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.

وجرى اجتماع العقبة بحضور مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين.

فيما تتواصل في الضفة الغربية أعمال العنف في ظل تزايد حالة التوتر التي تهيمن على العلاقات بين الطرفين.

ويأتي هذا بعدما أضرم مستوطنون إسرائيليون النيران في منازل ومتاجر وسيارات فلسطينية بمنطقة سكنية بالضفة الغربية، ليل الأحد، عقب مقتل شقيقين إسرائيليين في قرية حوارة بالقرب من نابلس.

وكل تلك الأحداث تلت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي.