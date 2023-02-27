الأمم المتحدة: جمع 1.2 مليار دولار من الدول المانحة لليمن

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة جمعت 1.2 مليار دولار ضمن 4.3 مليار دولار بخطة مساعدة اليمن في 2023.

وبدوره، كشف أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن تقديم واشنطن مساعدات لليمن بقيمة 444 مليون دولار.

وأفاد في بيان بأن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأميركية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار.

إلى ذلك، قال الوزير الأميركي في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن، اليوم: "أميركا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أضاف "اعتداءات الحوثيين على المواني اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف". وتابع "أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن المساعدات لليمن "ضماد مؤقت" وليست علاجا.

وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية "أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة".

كما أضاف أن "الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا"، مشيرًا إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من 2 مليون شخص.