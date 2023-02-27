هنغاريا: ندعم خطة الصين للسلام في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده تدعم خطة الصين للتسوية السلمية في أوكرانيا، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.

وقال أوربان: "هنغاريا في جميع المنتديات الدولية تدعو إلى السلم، أرى أن معظم الدول تدعو إلى السلام. لا يمكن عزل هنغاريا عن معظم العالم. ولذلك نعتبر خطة السلام الصينية مهمة وندعمها".

ونشرت الخارجية الصينية، الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض مقترحات بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.