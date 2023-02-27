وزيرة إماراتية: مستمرون في دعم جهود إحلال السلام باليمن

أكدت نورة الكعبي وزيرة الدولة الإماراتية، علي استمرار دعم دولة الإمارات للشعب اليمني والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، معربة عن تقديرها جهود السعودية ودعمها المستمر للجهود الإنسانية والعملية السياسية.

وكشفت الكعبي خلال كلمتها بمؤتمر المانحين لليمن، المقام في جنيف اليوم الإثنين، عن تقديم دولة الإمارات العربية منذ عام 2015 مساعدات بقيمة 6.6 مليار دولار لليمن.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية "لقد حان الوقت لنقل محور تركيزنا إلى حل الصراع في اليمن من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية".

وأضافت "نحن نركز العام الجاري على دعم مشاريع التعافي في اليمن بمبلغ 325 مليون دولار".

وانطلق اليوم الإثنين، مؤتمر المانحين لحشد التمويلات الدولية لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة لليمن للعام 2023، الذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة واسعة، وبحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.