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الخزانة الأمريكية: تحويل 1.2 مليار دولار إلي أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة خصصت 1.2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدعم البالغة 10 مليارات دولار، والتي سيتم إرسالها في الأشهر المقبلة.
وقالت الوزيرة الأمريكية، اليوم الاثنين خلال زيارة إلى كييف: "يسعدني أن أعلن عن تحويل مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار. هذه هي الدفعة الأولى من 10 مليارات دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
وشددت يلين على أن التركيز الرئيسي للاستراتيجية الأمريكية هذا العام سيكون منع روسيا من محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية، كما تعتزم الدولة زيادة ضغط العقوبات على روسيا.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود على 80% من القطاع المصرفي الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 

وبحسب التقرير، فإن نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني يخضعون للعقوبات الأمريكية.

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