"الفجر" تنعى زوجة عم الزميلة ماريان ناجي

رقدت على رجاء القيامة المقدسة / شادية كميل جاد زوجة المرحوم فليب سعيد بشاى أخو المقدس / ناجى سعيد بشاي، ووالدة كل من:

- نيفين فليب سعيد زوجة الأستاذ / أفرايم صبحى

- نسرين فليب سعيد زوجة الأستاذ / مينا يسرى

- عصام فليب سعيد

وزوجة عم الصحفية / ماريان ناجى مسؤولة الملف القبطى بموقع الفجر

وتتقدم أسرة بوابة الفجر وعلى رأسهم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، بخالص العزاء للزميلة ماريان ناجي، مسؤولة الملف القبطي بالموقع في وفاة زوجة عمها، داعين الله أن يعطي نياحا لروحها الطاهرة مع الأبرار القديسين، وعزاءً سمائيا لكل للأسرة الكريمة وكل محبيها.