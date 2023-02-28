عاجل.. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده

أعلن مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك لكرة السلة عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الفريق وانتقاله لنادي الشمال القطري.

وقال كيجو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حصلت على الاستغناء من جانب الاتحاد الدولي منذ نحو ساعة".



وتابع "الزمالك اصبح ملزمًا بتسديد قيمة عقدي لحين مدة انتهاءه والتي تبلغ 3 سنوات، لا يوجد لدي مانع للتصالح مع النادي حول المستحقات ولكن لا توجد نية لدى النادي للتصالح".



وأضاف "أقدر جماهير الزمالك وغضبها، الأمر خارج عن ارادتي، أحترم النادي والجماهير، الأزمة كانت في أشخاص داخل النادي وليس الكيان، لست سعيد بالرحيل في هذا التوقيت عن النادي ولكن الظروف التي جعلتني ارحل الجميع يعرفها".



وواصل كيجو "تم اجباري بالرحيل عن نادي الزمالك رغم انني لم أكن ارغب في الرحيل، كان بيتقالنا إلى مش عاجبه يمشي، اي مسؤول في النادي كان بيقولنا ده، المقولة الشهيرة في النادي "الباب يفوت جمل"".



واردف "تم وعد الفريق لأشهر كاملة بصرف المستحقات ولم يتم تنفيذ أي وعد، بعدها قررت البحث عن عرض خارجي للرحيل من أجل الحصول على مستحقات تسدد أقساطي ومديونياتي، والعودة في اول الموسم للزمالك مرة أخرى والنادي كان مرحبًا".



واختتم كيجو تصريحاته " مسؤول العاب الصالات في مجلس الادارة قالي احنا مش هنعمل حاجة كدة كدة الموسم ده، امشي ووفر فلوس عقدك، وشعرت بأن الاشخاص مش باقيين عليا".