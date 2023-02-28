تفاصيل حالة الطقس من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، اعتبارًا من الثلاثاء 28 فبراير 2023، حتى يوم الأحد 5 من شهر مارس المقبل.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، كما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (5:3 درجة مئوية).

وأعلنت أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كذلك تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بعد غد الأربعاء، أتربة عالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس

من المتوقع أن تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة حتى الاحد المقبل

وعن حالة الطقس خلال هذه الفترة، من المتوقع أن تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.