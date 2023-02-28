مواعيد عرض مسلسل بالطو.. الحلقتين 7 و8

تصدر مسلسل بالطو محركات البحث على موقع جوجل، بعد عرض أول 6 حلقات منه على منصة watch it، وينتظرالجمهور بشغف عرض الحلقتين 7 و8 من مسلسل بالطو

مواعيد عرض مسلسل بالطو

مسلسل بالطو مكون من 10 حلقات، ويتم عرض حلقتين من المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة watch it، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان «بالطو وفانلة وتاب»، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الساخر أحمد عاطف فياض.

أبطال مسلسل بالطو

بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

أحداث مسلسل بالطو

وتدور أحداث مسلسل بالطو في إطار كوميدي، حيث تدور قصته عندما يتم تكليف عاطف «عصام عمر» الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسؤولا فيها عن كل شئ.

أبرز تصريحات عصام عمر عن مسلسل بالطو

رفض دور البطولة في مسلسل "بالطو"، نظرا لأنه يشعر أن العمل كبير عليهعندما عُرض عليه لأول مرة، وأخبر المخرج أنه من الأفضل اختيار ممثل أكثر موهبة وشهرة منه، حتى يضيف نجاحًا حقيقيًا للعمل.

وقال إن المخرج عمر المهندس تمسّك به، ورفض إسناد دور البطولة لأي ممثل آخر، قائلا: "في البداية مكنتش حابب إن أنا أعمل المسلسل، مكنتش حابب ابقي بطل ولا اعمل ده دلوقت خالص، مكنتش مقتنع وحاسس إن ممكن نجيب ممثل تاني أفضل ومشهور أكتر، فهينفعهم".

تابع: "عمر صاحبي من زمان وأخويا فمكنتش عاوز في أول تجربة ليه ألبسه في حيطة.. كنت عاوز ممثل جامد مشهور يبقى مكاني بحيث عمر تجربته تنجح.. لكن عمر قالي مش هعمله غير بيك.. وقد كان".

وعلق «الموضوع مش إني أكون بطل وخلاص.. الموضوع هل هقدر أقدم حاجة تستاهل ولا هتقدم لهم كبطل وهتبقى الناس بتضيع وقتها علي حاجة مش محترماها.. كان نفسي أبقي بعمل حاجة حلوة بس».

وتابع: "عمر المهندس قالي مش هعمل مسلسل بالطو غير بيك، كنت بخلص الجامعة وإحنا بندرس مسرح، علشان نتفرج على أستاذة عارفة عبد الرسول، ومن قبل تانية جامعة كنت بروح القاهرة أعمل كاستينج وارجع الإسكندرية، خلصت جامعة واستقريت في القاهرة، أحاول أعمل حاجة، واتعلمت حاجات كتير في الفترة دي، وكونت شخصيتي، وكان نفسي أكون بعمل حاجة حلوة بس".