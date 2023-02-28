أسعار الدولار تفتتح تعاملاتها على استقرار لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار الدولار بالبنوك استقرارها في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، لليوم الثالث على التوالي مع هدوء تشهده اسعار الدولار مقابل الجنيه منذ بداية تعاملات هذا الاسبوع أعاد الاستقرار للاسواق مرة اخري، على الرغم من توقعات احتمال حدوث انخفاض اخر في قيمة الجنيه.

أسعار الدولار مقابل الجنيه لمصري بداية تعاملات اليوم بالبنوك:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير بالبنك المركزي:

30.58 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء.

30.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك مصر:

30.48 جنيه للشراء.

30.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي:

30.36 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك كريدي أجريكول:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم باالمصرف المتحد:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك قناة السويس:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.