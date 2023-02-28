أسعار "الذهب" اليوم تفتتح تعاملاتها عند مستويات متدنية بعد خسائر متواصلة

استقرت اسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، مسجلة مستويات متدنية مع مواصلة المعدن الاصفر تراجعه في السوق المحلي مستفيدا من استقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار، واستمرار تراجع سعر اوقية الذهب عالميا لتسجل أدني مستويتها في شهريين.

أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم بمصر:

وسجلت اسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأتي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر نحو 1908 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 22في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 في مصر نحو 1749 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر نحو 1670جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار18 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر نحو 1431جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14 في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 في مصر نحو 1113 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر استقرار اليوم عند 13360 جنيها بعدما خسر 40 جنيها في تعاملات الأمس.

أسعار الذهب العالمية تنخفض مع توقعات رفع الفائدة:

انخفضت أسعار الذهب مع بداية أسبوع تداول جديد في الأسواق العالمية أمس، لتسجل سعر أونصة الذهب أدنى مستوى في شهرين، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم الأمريكي ورد الفعل المتشدد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري لأونصة الذهب بنسبة 0.25% ليسجل أدنى مستوى في شهرين عند 1806.60 دولار للأونصة، قبل أن تعود الأسعارللارتفاعات لتصل العقود الفورية إلى 1817 دولار للاوقية.

وعادة اسعار الذهب عالميا لمواصلة خسائرها ليهبط سعر الاوقية في العقود الفورية إلى 1811 دولار للاوقية متراجعا 0.31%، كما هبطت اسعار العقود الأجلة إلى 1818 دولار للاوقية بهبوط 0.38%، بالتزامن مع عودة قوة الدولار بعد أن اظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في ما يقرب من عامين في يناير بينما تسارع التضخم، مما زاد من مخاوف السوق من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الصيف.



