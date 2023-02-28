عاجل| الضرائب تحظر على كافة الجهات الإدارية التعامل مع الموردين إلا قبل التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة لضرائب المصرية " إن الحوار المجتمعي من أهم الملفات التي تهتم بها مصلحة الضرائب المصرية، وأن المصلحة لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التي تواجه المجتمع الضريبي، وخصوصا الناتجة عن ميكنة الأعمال الضريبية.

وأوضح " مختار توفيق " قيام مصلحة الضرائب المصرية بعقد العديد من اللقاءات، والندوات للتواصل مع جميع فئات المجتمع الضريبي، والتعرف علي المشكلات التي تواجههم، وتقديم الدعم الفني اللازم لحل أى مشكلات أو عقبات تواجه تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية لدى أى نشاط من الأنشطة، موضحًا أن ذلك يأتي إيمانا من وزارة المالية،ومصلحة الضرائب بأهمية المشاركة المجتمعية في تطوير المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تناولت " منظومة الفاتورة الإلكترونية " بحضور كل من د. تهاني تمام نائب رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، ومحمد عبد المحسن مكتب وزير المالية، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات، والمهندس أندرية كمال اسحق محلل نظم المعلومات، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومحمد حسن مراجع بوحدة المخاطر، و محمد صلاح فحص كبار ممولين قيمة مضافة، وعبد العزيز أحمد فحص كبار ممولين دخل.

ومن جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر علاء نعيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال القاهرة، ومصطفي مراد رئيس قطاع النظم، وعدد من رؤساء القطاعات، ومديري العموم، وعدد من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.



ومن جانبه أشاد " علاء نعيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال القاهرة " بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تذليل أي عقبات، معربا عن شكره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب علي التواصل بشكل فعال وقيامها بالعديد من الندوات من أجل تذليل أي عقبات خاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولقد تم خلال اللقاء التأكيد علي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 595لسنة 2022 الخاص بأنه إعتبارا من 1/12/2022 يحظر علي كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الطبيعية، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة، وذلك تحقيقا للتكامل، والربط بين منظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ومنظومة الدفع الإلكتروني الحكومي GPS ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية e-invoice .

وتم مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر عند تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة عند التعامل مع الجهات الحكومية، ولقد تناول الحضور منظومة الفاتورة الإلكترونية والفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكتروني، وآلية تطبيقها، وكيفية تكويد شرائح الاستهلاك، والمهمات، والمقايسات، وكيفية تسجيل الرسوم بداخل الفاتورة الإلكترونية.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

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وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب