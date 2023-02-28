أسرة "الفجر" تهنئ مصطفى ثابت بزفاف شقيقه

أخبار مصر
حفل الزفاف
حفل الزفاف

تتقدم أسرة تحرير بوابة الفجر الإلكترونية بخالص التهنئة للدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، بمناسبة حفل زفاف شقيقه محمد ثابت، على الأستاذة أسماء، أمس الاثنين، في حفل بهيج أقيم بالحديقة الدولية بالفيوم.

حضر حفل الزفاف، عددا من المسؤولين والقيادات التنفيذية والأمنية، فضلا عن عدد من نجوم الفن والرياضة والصحافة والإعلام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويدعو العاملون في بوابة الفجر للعروسين بالرفاء والبنين لهم ويبارك الله عليهم ويبارك الله فيهم ويجمع بينهم في خير.

كما توجه الدكتور مصطفى ثابت، بخالص الشكر والتقدير الاحترام لكل من شرف في حفل زفاف شقيقه، أمس، وكل العذر لمن لم يستطيع الحضور، متمنيا دوام السعادة والفرحة للجميع دائما.

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