قائمة مسلسلات رمضان 2023 على «on drama» أبرزها الكبير أوي 7

أعلنت قناة On Drama، أن مسلسلات 4 رمضان 2023 ستعرض حصريا على شاشتها، يشارك فيها عدد كبير من النجوم، وتتنوع بين الدراما الكوميدية والتشويق والإجتماعية والرومانسية أيضا... قائمة مسلسلات رمضان 2023 على القناة تشمل:

1-المسلسل الأول:

ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، سهير المرشدي، ماجد المصري، تامر مجدي، وهدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

2- المسلسل الثاني:

سره الباتع تأليف واخراج خالد يوسف ويشارك في بطولته أحمد فهمي، حسين فهمي، خالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، هالة صدقي، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل.

3- المسلسل الثالث:

الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

4- المسلسل الرابع:

بين مسلسلات رمضان 2023 على «on drama» هو علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى.