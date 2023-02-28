مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يقدم «الفجر الرياضي »، بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري اليوم الثلاثاء، فور انطلاق اللقاء.

خلال الأسطر التالية نسرد كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والداخلية (موعد المباراة – القناة الناقلة – تشكيل الأهلي المتوقع – تشكيل الداخلية المتوقع – ملعب المباراة – ترتيب الفريقين قبل المباراة – معلق المباراة).

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد الداخلية

تنقل أحداث مباراة الأهلي ضد الداخلية على الهواء مباشرةً عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل فريق الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح/ محمد هاني.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد قندوسي/ أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وبيرسي تاو.

تشكيل فريق الداخلية المتوقع

في حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: محمود طلعت – عبدالعزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبدالنبي

الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي

الهجوم: سمير فكري – مصطفى فوزي

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معلق المباراة

تنقل المباراة بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ترتيب الأهلي والداخلية قبل مباراة اليوم

الفريق المركز عدد النقاط عدد الأهداف المسجلة

الأهلي الأول 40 29

الداخلية الخامس عشر 16 15

بطاقة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب

الأهلي والداخلية 7 مساءً أون تايم سبورت 1 محمد الكواليني الأهلي WE السلام

ويتولى الكابتن علاء عبد العال، القيادة الفنية للداخلية منذ مباراة أسوان في الجولة 17 لبطولة الدوري وخاض مع الفريق ثلاثة مباريات فاز في مباراة ضد طلائع الجيش وتلقى الخسارة أمام أسوان والاتحاد السكندري.

وسبق لعبدالعال مواجهة الأهلي مع 3 أندية مختلفة وهم الداخلية وإنبي وإيسترن كومباني في 15 مناسبة سابقة، حقق الفوز في مبارتين فقط.

ويمني النفس بتحقيق انتصار غائب على المارد الأحمر منذ 9 أعوام، حين قاد الداخلية للفوز في مباراتي الدور الأول والثاني 3 فبراير و17 مارس 2014 بالدوري بنفس النتيجة 1-0 من الأهلي 10مرات خلال 15 مواجهة، وحسم التعادل 3 مرات الآخرى.

كانت المباراة الأولى بين الفريقين يوم 2 نوفمبر 2011، وقتها فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان اللقاء الأخير بين الفريقين يوم 2 نوفمبر الماضي وانتهى بانتصار الأحمر بنتيجة 4-1.

ولم ينتصر الداخلية سوى مرتين فقط خلال الـ 16 مواجهة التي جمعته بالفريق الأحمر، تحت قيادة علاء عبدالعال الفنية.

سجل الأهلي في شباك منافس اليوم 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الداخلية في أولى مواجهات الفريقين.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين موسم 2016-2017 عندما فاز الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في أبريل عام 2017.