جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جداول امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2023 وجدول امتحانات مدارس التميز في العلوم والتكنولوجيا "STEM". وجدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين.

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد أن وافق عليه الوزير رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبحسب الجدول فإن الامتحانات ستبدأ من 12 يونيو إلى الخميس 13 يوليو.

ويبين الجدول أن طلبة الثانوية العامة سيحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك، قبل خوضهم امتحان التاريخ لطلبة القسم الأدبي، والفيزياء لطلبة القسم العلمي، والعلوم، والعلوم، والعلوم، والرياضة.

جداول امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2023

من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ومدارس التميز في العلوم والتكنولوجيا "STEM" وللمكفوفين

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة، على غرار امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2023، الأسبوع المقبل كما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد وزير التعليم خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة وإعلانه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أهمية صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بصورة دقيقة وواضحة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول

- أول أيام جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الاثنين 12 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو: مادتى الاقتصاد والاحصاء. الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية الأحد 25 يونيو: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- 27 يونيو 2023 يحصلون الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك حتى 1 يوليو 2023.

- الأحد 2 يوليو: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو: مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو: الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023: مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.