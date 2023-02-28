مسلسلات رمضان 2023.. عودة طاش ما طاش 19 السعودي

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نجوم طاش ما طاش
نجوم طاش ما طاش

طاش ما طاش من المسلسلات السعودية التي تعلق بها الجمهور العربي طيلة السنوات الماضية وذلك بسبب إصدار أعداد كثيرة من أجزاء ذلك المسلسل.


طاش ما طاش

وتزايدت عمليات بحث الجمهور العربي عن مسلسل طاش ما طاش ذلك المسلسل الذي يظهر مجددا للمرة الـ 19 ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2023.

 

مسلسل طاش ما طاش 19  

يعد المسلسل من أشهر المسلسلات السعودية والخليجية وحتى العربية. بدأ إنتاجه في سنة 1992، حيث تم تقديم 18 جزء من المسلسل بسبب نجاحه الغير مسبوق عربيا، وعرض الجزء رقم 18 سنة 2011، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في نوفمبر 2022 عن عودة ناصر القصبي وعبدالله السدحان للتعاون مجددًا في الجزء الـ19 من طاش ما طاش.

 

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عودة مسلسل طاش ما طاش 19  

شارك وقتها عبر تويتر صورة تجمع ناصر القصبي وعبدالله السدحان بطلي العمل، خلال تحضيرهما للعمل مع تعليق "التحضير لطاش ماطاش إن شاءالله رمضان القادم مع العملاقة mbc وبرعاية الترفيه".

من جهته، ناصر القصبي علّق على تغريدة معالي المستشار وكتب عبر تويتر "أنت المبادر وراعي الفكرة يابو ناصر والله يقدرنا على تقديم شي مختلف"؟.

 

عودة فنانين في طاش ما طاش

وكشف حساب مهتم بأخبار الفن في المملكة العربية السعودية عن عودة النجم يوسف الجراح إلى التمثيل بعد إعلانه سابقًا عن اعتزاله، وأكد حساب "دراما TV"، أن الفنان الجراح سيعود إلى التمثيل من بوابة "طاش ما طاش"، حيث تقرر مشاركته في العمل.

وسبق أن أعلن الفنان السعودي يوسف الجراح اعتزاله التمثيل، مرجعًا أسباب ذلك إلى "اكتفائه من هذه المهنة"، في وقت أبدى فيه رغبته في استمرار تقديم البرامج الإعلامية فقط.

وأكد الحساب الإخباري كذلك عودة الفنان بشير غنيم للمشاركة في حلقتين بعد أن اعتذر عن المشاركة في أكثر من ذلك، بسبب انشغاله بعمل فني آخر.

فيما أعلن الفنان فهد الحيان في وقت سابق، انسحابه من "طاش ما طاش"، مبررًا ذلك بأن مساحة دوره لا تليق به، بعد أن تبين أنه سيشارك في حلقتين فقط.

 

المواسم السابقة لـ طاش ما طاش

شارك في المواسم السابقة عدد من النجوم  ومنهم طبعًا “ناصر القصبي” و”عبدالله السدحان” و”يوسف الجراح” و”فهد الحيان” و”وحبيب الحبيب” و”محمد العيسي” و”تركي السدحان” و”بشير الغنيم” و”محمد الكهل” و”ريماس منصور” و"راشد الشمراني" والراحل "خالد سامي" وإخراج محمد القفاص.

 

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