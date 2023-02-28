الأهلي ضد الداخلية Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل، شاركوا في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح أمس، على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية غدا الثلاثاء.

ويلتقي الأهلي مع فريق الداخلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 فبراير ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 ببطولة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية

ينطلق اللقاء بين الأهلي والداخلية عند الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والسابعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر