يلا شوت يوتيوب.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر.. يلا شووت بث مباشر مباراة الاهلي والداخلية ON TIME Sport

يستقبل الأهلي نظيره الداخلية، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري 2022-23، على استاد السلام.

الأهلي كان قد نجح في الفوز على أسوان في آخر مباراة له بالدوري، ويطمح لمواصلة الانتصارات لاستمرار التربع على صدارة الترتيب، من أجل مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

أما الداخلية الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يدخل المباراة بعد خسارة من الاتحاد السكندري، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية، في الدوري المصري 2022-23، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الجولة الـ 20 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 على ستاد السلام.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الداخلية الثلاثاء 28 فبراير 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ONtime sports HD

كورة بلس ستاد السلام

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الداخلية

وقد يعتمد مارسيل كولر على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد الشناوي

محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

مروان عطية – ديانج – محمد مجدي أفشة

أحمد عبد القادر – حسين الشحات – بيرسي تاو

التشكيل المتوقع للداخلية ضد الأهلي

أما علاء عبدالعال فقد يستعين بالأسماء الآتية:

الخطة 4-4-2

محمد مجدي

عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت

كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي

سمير فكري – مصطفى فوزي