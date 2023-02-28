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يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية يلا شووت يوتيوب | الأهلي مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأثنين، استعدادًا لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز.

ويقام مران الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب مختار التتش بفرع الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقام محاضرة بالفيديو للاعبين، من أجل شرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف لدى نادي الداخلية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في الدوري الممتاز
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المقبلة، نظيره نادي الداخلية في ضمن المباريات مؤجلة من الجولة 20 وذلك على ملعب استاد السلام بالدوري المصري.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

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وتنقل المباراة على مجموعة قنوات أون تايم سبورت والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد الداخلية هي الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، حيث يلتقي الأهلي والداخلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مسًاء، ضمن منافسات الجولة العشرين في الدوري المصري الممتاز، على أرض استاد الأهلي والسلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الداخلية

شاهد الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد الداخلية لحظة بلحظة في الدوري الممتاز المصري
تبث قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد الداخلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مسًاء، ضمن منافسات الجولة العشرين في الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الداخلية

تشكيل الأهلي ضد الداخلية
ينتظر أن يجري كولر من 5 إلى 7 تغييرات على التشكيلة التي خاض بها الفريق مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

1. حراسة المرمى: محمد الشناوي.

2. خط الدفاع: محمد أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

3. وسط الملعب: مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد قندوسي/ أفشة.

4. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وبيرسي تاو.

 

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